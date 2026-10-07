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Le Rappel des oiseaux

Sébastien Lapaque

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Des vallons de granit bretons de son enfance dans les années 1970 aux collines ensoleillées d'Assise trente ans plus tard, Noé suit un destin singulier. Elevé dans l'amour de sa grand-mère et la complicité de ses cousins, ce fils de cadres de l'agroalimentaire que tout pousse à emboîter le pas à ses parents échappe à une vie ordinaire en se vouant à l'étude des phénomènes lumineux. Mais il demeure hanté par l'éclipse d'Azou, son grand amour. A travers cette blessure, un retournement intime s'opère : conduit par le chant des oiseaux, Noé s'engage dans le sillage de François d'Assise. Le Petit Pauvre d'Ombrie devient alors le compagnon nocturne d'une réconciliation secrète entre la science des arcs-en-ciel et la joie parfaite. Avec "Le Rappel des oiseaux", Sébastien Lapaque brise la logique glacée de l'utile pour offrir une méditation sur l'espérance, l'amitié et la transfiguration d'une vie, signant une oeuvre heureuse où la poésie du vivant nous arme face aux fractures de la modernité.

Par Sébastien Lapaque
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Sébastien Lapaque

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

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Le Rappel des oiseaux

Sébastien Lapaque

Paru le 07/10/2026

288 pages

Actes Sud Editions

21,00 €

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