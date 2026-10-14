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Les nouveaux philosémites

Edith Bruder

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Alors que l'antisémitisme explose dans le monde depuis le 7 octobre 2023, un autre phénomène progresse plus discrètement : ces individus et groupes qui se définissent comme "amis des Juifs" , comme "compagnons de route d'Israël" , voire comme "presque juifs" . Ce "philosémitisme" n'est-il qu'une inversion positive des préjugés antisémites, valorisant une figure du Juif parée d'attributs fantasmatiques - le peuple élu, l'intelligence, la réussite dans les affaires ? Ou peut-il exprimer une reconnaissance réelle ? Qu'y a-t-il de commun entre les nationalistes chrétiens qui sonnaient du shofar (l'antique corne de bélier) lors de l'assaut sur le Capitole le 6 janvier 2012 et les progressistes polonais pour lesquels "c'est branché d'être juif" parce que cela symbolise le caractère multiculturel de la Pologne ? Peut-on comparer la manière dont la Couronne marocaine mobilise l'héritage juif du royaume au service d'une image de marque tolérante et celle dont les officiels chinois font de l'absence historique d'antisémitisme dans l'Empire du Milieu la preuve d'une supériorité civilisationnelle sur l'Occident ? Quelle est cette traduction du Talmud pour laquelle se passionnent Japonais et Coréens ? Et pourquoi certains Indiens se présentent-ils comme "juifs" sur les sites de rencontre ?

Par Edith Bruder
Chez Albin Michel

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Auteur

Edith Bruder

Editeur

Albin Michel

Genre

Actualité médiatique internati

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Les nouveaux philosémites

Edith Bruder

Paru le 14/10/2026

304 pages

Albin Michel

22,90 €

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