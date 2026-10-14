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#Roman francophone

Mon beau miroir

Cynthia Kafka

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La comédie d'automne événement Depuis quelque temps, le parc d'attraction de Brumeval, isolé au coeur d'une vallée brumeuse, n'attire plus grand monde. Entre les incidents inexpliqués et les disparitions mystérieuses, tout laisse à penser qu'il serait hanté... Heureusement, rien n'effraie Marylou, recrutée par un riche mécène anonyme prêt à tout pour sauver Brumeval. Sa mission ? Organiser un grand bal de Sabbat à Halloween afin de faire revenir les visiteurs. Mais avant cela, Marylou doit se faire accepter parmi les forains qui résident dans l'enceinte du parc. Elle fait alors croire qu'elle est en couple avec Gabriel, l'énigmatique gérant, et bien vite, des avertissements laissés sous forme de messages écrits à l'envers lui font comprendre qu'elle n'est pas la bienvenue... Qui veut nuire à la réputation du parc et quels secrets cachent ses habitants ?

Par Cynthia Kafka
Chez Editions de la Loupe

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Auteur

Cynthia Kafka

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

Littérature française

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Mon beau miroir

Cynthia Kafka

Paru le 21/10/2026

564 pages

Editions de la Loupe

25,50 €

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