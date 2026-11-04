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Alien Clay

Adrian Tchaikovsky

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Quelle prison plus sécurisée qu'un monde sans vie intelligente distant de trente années-lumière ? Aucune. Lorsqu'il arrive sur Imno 27g, planète surnommée "Four", Arton Daghdev comprend qu'il est au cachot. Son crime ? S'être rebellé contre le Mandat, dictature scientifique mondiale pour laquelle seule l'Orthodoxie est de mise. Mais, contrairement à ce que le Mandat a toujours clamé, des preuves de vie intelligente ont été mises au jour sur Four. Arton sera-t-il capable de retrouver ces extraterrestres ? Le rebelle en lui parviendra-t-il à défier, une fois de plus, le Mandat ? Adrian Tchaikovsky poursuit sa réécriture des principaux thèmes de la science-fiction classique et propose un grand roman sur l'exploration de l'autre. Alien Clay est un planet opera qui mêle science, aventure et politique. Une nouvelle réussite ! Mention spéciale Prix Philip K. Dick 2025.

Par Adrian Tchaikovsky
Chez Editions Denoël

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Auteur

Adrian Tchaikovsky

Editeur

Editions Denoël

Genre

Science-fiction

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Alien Clay

Adrian Tchaikovsky trad. Gilles Goullet

Paru le 04/11/2026

400 pages

Editions Denoël

23,90 €

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Scannez le code barre 9782207184530
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