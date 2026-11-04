Quelle prison plus sécurisée qu'un monde sans vie intelligente distant de trente années-lumière ? Aucune. Lorsqu'il arrive sur Imno 27g, planète surnommée "Four", Arton Daghdev comprend qu'il est au cachot. Son crime ? S'être rebellé contre le Mandat, dictature scientifique mondiale pour laquelle seule l'Orthodoxie est de mise. Mais, contrairement à ce que le Mandat a toujours clamé, des preuves de vie intelligente ont été mises au jour sur Four. Arton sera-t-il capable de retrouver ces extraterrestres ? Le rebelle en lui parviendra-t-il à défier, une fois de plus, le Mandat ? Adrian Tchaikovsky poursuit sa réécriture des principaux thèmes de la science-fiction classique et propose un grand roman sur l'exploration de l'autre. Alien Clay est un planet opera qui mêle science, aventure et politique. Une nouvelle réussite ! Mention spéciale Prix Philip K. Dick 2025.