Foucault disparaît

Michel Foucault, c'est d'abord une gueule, avec son crâne et son regard qui scrute les lignes de fuite de l'actualité : pouvoir, folie, prison, sexualité... Ce récit graphique n'est ni un biopic ni un résumé de son oeuvre, l'une des plus importantes du XXe siècle. Appuyé sur une documentation scrupuleuse, croisant les voix de ceux qui l'ont connu ou aimé, il dessine la trajectoire d'un philosophe en mouvement, du Collège de France aux campus californiens, de la Tunisie à l'Iran, des plateaux de télé aux manif' de rues.