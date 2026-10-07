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Foucault disparaît

Paul Auer, Benoît Schupp

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Michel Foucault, c'est d'abord une gueule, avec son crâne et son regard qui scrute les lignes de fuite de l'actualité : pouvoir, folie, prison, sexualité... Ce récit graphique n'est ni un biopic ni un résumé de son oeuvre, l'une des plus importantes du XXe siècle. Appuyé sur une documentation scrupuleuse, croisant les voix de ceux qui l'ont connu ou aimé, il dessine la trajectoire d'un philosophe en mouvement, du Collège de France aux campus californiens, de la Tunisie à l'Iran, des plateaux de télé aux manif' de rues.

Par Paul Auer, Benoît Schupp
Chez Editions Morgen

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Auteur

Paul Auer, Benoît Schupp

Editeur

Editions Morgen

Genre

Divers

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Foucault disparaît

Paul Auer, Benoît Schupp

Paru le 07/10/2026

144 pages

Editions Morgen

24,90 €

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