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Les Cahiers de Martine

Martine Faustin

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S'il est rare de lire un journal intime, il est encore plus rare de retrouver le sien un demi-siècle plus tard, par hasard, après en avoir oublié l'existence. C'est ce qui est arrivé à Martine, qui a choisi de partager ses "? cahiers intimes ? ", en témoignage d'une époque et d'un âge révolus. Rédigés entre 1974 et 1976, de ses 14 à 16 ans, alors qu'elle est pensionnaire à l'Institution Saint Paul de Thiviers, ces cahiers retracent ses états d'âme, ses amitiés, ses amours, ses colères, ses peines et ses aspirations d'adolescente. L'autrice Marion Renauld rencontre Martine en juin 2022, lors d'une résidence artistique à Chamiers, où elle vit aujourd'hui. Elle lui confie l'étrange mélange de proximité et de distance qu'elle a ressenti en les relisant. Marion les lit à son tour et découvre un récit sincère, sans fard, porté par un véritable suspense et une fin inattendue. Martine a accepté la publication de ses cahiers en annotant certains passages et en ajoutant quelques anecdotes sur les conseils de Marion. Ces écrits offrent un regard tendre, lucide et parfois facétieux sur l'épaisseur d'une vie passée, pourtant toujours présente. Qu'on y voie un fragment d'enfance, une tentative de vérité ou une histoire d'amour, ce témoignage est avant tout profondément touchant.

Par Martine Faustin
Chez Ouie/Dire Editions

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Auteur

Martine Faustin

Editeur

Ouie/Dire Editions

Genre

Architecture

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Les Cahiers de Martine

Martine Faustin

Paru le 16/10/2026

148 pages

Ouie/Dire Editions

25,00 €

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