Sept autrices d'aujourd'hui racontent l'amitié. Des récits intimes drôles, tendres ou mélancoliques. Chacune explore ce que l'amitié a ouvert dans sa vie. Elles évoquent les coups de foudre amicaux et les disputes irrémédiables, les duos inséparables et les bandes qui traversent le temps, les rivalités et les consolations précieuses. Toutes montrent comment ces amitiés ont modelé leur imaginaire. A plusieurs voix, elles dessinent un portrait sensible de ce lien, riche et tumultueux, avec ses grumeaux et ses bizarreries, qui nous façonne et nous constitue. Autant que l'amour.