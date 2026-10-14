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Quatrevingt-treize

Victor Hugo

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"Quatrevingt-Treize" est un roman historique écrit par le célèbre écrivain français Victor Hugo. Le livre a été publié en 1874 et se situe pendant la Révolution française de 1793, en particulier lors de la Terreur. L'histoire de "Quatrevingt-Treize" se déroule en Bretagne, où un groupe de républicains se trouve confronté à des chouans royalistes pendant la Révolution. Le roman explore des thèmes tels que la violence, la justice, la loyauté, et l'idéalisme politique, tout en présentant des personnages complexes confrontés à des dilemmes moraux. Victor Hugo est connu pour ses oeuvres littéraires engagées et "Quatrevingt-Treize" ne fait pas exception. Le roman reflète les idéaux républicains de Hugo et sa critique de la violence révolutionnaire. Il est également apprécié pour ses descriptions atmosphériques de la Bretagne et sa capacité à créer des personnages mémorables.

Par Victor Hugo
Chez Flammarion

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Auteur

Victor Hugo

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature française

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Quatrevingt-treize

Victor Hugo

Paru le 14/10/2026

528 pages

Flammarion

6,90 €

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Scannez le code barre 9782080172617
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