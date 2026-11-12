Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

L'âge déraisons Les Deux Magots 2026 Lectures renversantes
#Essais

Le Grand Atlas géographique du monde

Glénat

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un tour du monde en 400 pages avec cet ouvrage de référence, véritable invitation au voyage et porte d'entrée sur la géographie plurielle de notre planète bleue. Vendu en France à plus de 100 000 exemplaires, cet atlas indispensable à tous ceux qui désirent découvrir le monde qui les entoure a été conçu par les plus grands spécialistes internationaux de cartographie à l'Istituto Geografico De Agostini, dont Libreria Geografica a recueilli l'expérience. Grâce aux méthodes de pointe de la cartographie numérique, les cartes bénéficient d'une précision exceptionnelle. L'ouvrage rassemble 326 pages de cartes physiques et politiques, des cartes thématiques de la France : géologie, météorologie, économie, démographie... ; 48 pages de photographies satellites de la Terre et de l'espace, un tableau d'assemblage pour faciliter la consultation des cartes par zone géographique ; une riche toponymie exploitant les noms locaux officiels ; un planisphère indiquant les fuseaux horaires terrestres ; un index répertoriant 120 000 noms de lieux ; un glossaire présentant près de 1 000 termes géographiques.

Par Glénat
Chez Glénat

|

Auteur

Glénat

Editeur

Glénat

Genre

Atlas

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Grand Atlas géographique du monde par Glénat

Commenter ce livre

 

Le Grand Atlas géographique du monde

Glénat

Paru le 12/11/2026

464 pages

Glénat

69,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344078013
9782344078013
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Gaston Lagaffe déloge Rebecca Yarros, la BD prend la tête des ventes Gaston Lagaffe reste devant Sarah Knafo, neuf BD dans le top 20 "Tout le monde peut lire ce roman et même devrait le lire" Amélie Nothomb chez Gallimard, après 30 ans d'amour avec Albin Michel
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.