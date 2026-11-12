Le Grand Atlas géographique du monde

Un tour du monde en 400 pages avec cet ouvrage de référence, véritable invitation au voyage et porte d'entrée sur la géographie plurielle de notre planète bleue. Vendu en France à plus de 100 000 exemplaires, cet atlas indispensable à tous ceux qui désirent découvrir le monde qui les entoure a été conçu par les plus grands spécialistes internationaux de cartographie à l'Istituto Geografico De Agostini, dont Libreria Geografica a recueilli l'expérience. Grâce aux méthodes de pointe de la cartographie numérique, les cartes bénéficient d'une précision exceptionnelle. L'ouvrage rassemble 326 pages de cartes physiques et politiques, des cartes thématiques de la France : géologie, météorologie, économie, démographie... ; 48 pages de photographies satellites de la Terre et de l'espace, un tableau d'assemblage pour faciliter la consultation des cartes par zone géographique ; une riche toponymie exploitant les noms locaux officiels ; un planisphère indiquant les fuseaux horaires terrestres ; un index répertoriant 120 000 noms de lieux ; un glossaire présentant près de 1 000 termes géographiques.