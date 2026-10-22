Frankenstein

Obscura est une collection illustrée dédiée aux grands classiques de la littérature gothique et romantique sombre. Chaque volume plonge le lecteur dans des univers de mystère, de passions tourmentées et de symbolisme, peuplés de vampires, de spectres, de sorcières, de châteaux en ruine et de figures féminines emblématiques. Les textes, soigneusement sélectionnés, sont accompagnés d'un projet visuel et graphique d'une grande richesse : plus de 30 illustrations pleine page, plus de 60 détails visuels, marges décorées et une mise en page pensée comme un parcours esthétique et narratif. Chaque livre est enrichi d'éléments papercraft exclusifs - marque-pages magiques, cartes des lieux, gravures, détails en dorure - qui transforment la lecture en une expérience immersive, poétique et sensorielle. Grand format, finitions premium et forte identité artistique font d'Obscura un véritable talisman de littérature gothique, à lire, exposer, offrir et collectionner.