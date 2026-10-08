Chat Larme

"La nuit avec elle. Comme toutes nos nuits, mais l'unique et la dernière. Son corps adoré presque intact, dans la position de l'amour sur ma poitrine. La dernière nuit à Arcachon elle a dormi sur moi tenant sa patte autour de mon cou, elle m'a fait petites pattes faiblement mais longuement comme dans la cage, la dernière demie heure avant le sommeil sous ma caresse elle a ronronné doucement. Cette nuit elle ronronnait silencieusement, elle me disait oui, j'ai caressé son dos son corps qui était moins amaigri comme si la perfusion lui avait redonné son juste volume, toute la nuit, à chaque heure je caresse sa tête ses pattes"