Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

L'âge déraisons Les Deux Magots 2026 Lectures renversantes
#Roman francophone

Chat Larme

Hélène Cixous

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"La nuit avec elle. Comme toutes nos nuits, mais l'unique et la dernière. Son corps adoré presque intact, dans la position de l'amour sur ma poitrine. La dernière nuit à Arcachon elle a dormi sur moi tenant sa patte autour de mon cou, elle m'a fait petites pattes faiblement mais longuement comme dans la cage, la dernière demie heure avant le sommeil sous ma caresse elle a ronronné doucement. Cette nuit elle ronronnait silencieusement, elle me disait oui, j'ai caressé son dos son corps qui était moins amaigri comme si la perfusion lui avait redonné son juste volume, toute la nuit, à chaque heure je caresse sa tête ses pattes"

Par Hélène Cixous
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Hélène Cixous

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Chat Larme par Hélène Cixous

Commenter ce livre

 

Chat Larme

Hélène Cixous

Paru le 08/10/2026

96 pages

Editions Gallimard

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073169808
9782073169808
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo tient-elle la recette secrète d’un Casse du siècle ? Malgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Le Prix Goncourt exclut le roman de Thélyson Orélien
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.