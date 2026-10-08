Les compagnons indociles

Issu de lectures ardentes, tout entier tourné vers le lecteur, ce livre explore, dans une langue cristalline et sans ostentation, ce que la littérature dépose en nous. A travers les récits consacrés au Maroc et, plus largement, à l'art narratif, Abdeljalil Lahjomri chemine avec une agile félicité parmi ces fougueux compagnons que sont les livres et leurs auteurs. Promeneur attentif dans Rabat, sa ville natale, comme dans la forêt des idées, il compose un panthéon de textes à redécouvrir et plaide pour une littérature fidèle à l'"humanisme du multiple". A partir de ses rencontres marquantes - avec Edgar Morin, Marguerite Taos Amrouche et Mohammed Arkoun - s'élabore une réflexion exigeante : comment l'écrivain construit-il son propre Kitab, cette parole dégivrée qui affronte le temps ? D'Henry de Montherlant à Albert Camus, de Roland Barthes à Umberto Eco, de Claude Ollier à Maurice Le Glay, d'Abdelkébir Khatibi à Eric Fottorino, se dessine une cartographie vivante des oeuvres qui résistent à l'oubli et suscitent des passions.