Avec ces neuf nouvelles à l'écriture ciselée, Joyce Carol Oates dissèque les peurs les plus profondes de ses personnages pour mieux révéler les nôtres et les faux-semblants de nos vies. Brianna rejoint Cassidy pour un week-end romantique au Cape May. Elle n'a pas encore vingt ans, lui est bien plus âgé et marié. Dans le huis clos du véhicule qui longe l'océan, Cassidy ressent pour sa maîtresse un agacement croissant. Pendant qu'il se remémore un épisode de frénésie alimentaire auquel il a assisté il y a longtemps - des milliers de poissons en proie à un appétit insatiable, qui s'entredévoraient -, Brianna garde un silence troublant... Les neuf nouvelles de ce recueil explorent l'amour ravageur, quand le désir et la domination se confondent. La jalousie d'une adolescente à l'égard de sa cousine grandit à mesure que celle-ci se voit entourée des soins de leurs proches, depuis qu'une " chose grave " a poussé dans sa mâchoire. L'accident de vélo d'une fillette hante sa famille durant des décennies, sans que personne en comprenne les véritables raisons. Une veuve, seule en son immense demeure, reçoit inopinément la visite de son mari décédé. Un homme rejoint un monastère bouddhiste, abandonnant sa récente épouse, qui se lance désespérément à sa recherche. Et ce qui devait être une simple promenade vire au malaise lorsqu'un randonneur découvre un couple en pleine crise au milieu des bois. Il suffit d'une rencontre, d'un faux pas ou d'une envie refoulée pour que nos vies basculent. Avec une ironie mordante, Joyce Carol Oates dissèque les pulsions humaines et entraîne le lecteur jusqu'au point de non-retour.