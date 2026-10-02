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Thélyson Orélien, la déflagration Quels grands livres ? Pierre Perret débouté
#Roman francophone

Chacun

Jean-Paul Dubois

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Cela fait deux ans que Rose, la femme de Paul, a disparu. Deux ans que Paul guette son retour en relisant les rares lettres qu'elle lui envoie (mais est-ce vraiment Rose qui les a écrites ? ). La dernière a été expédiée de Chine. Paul décide de partir à sa recherche. En attendant, il écoute ses disques favoris (Lou Reed, Stevie Wonder), se dispute avec Lothar, son frère jumeau, tombe amoureux d'Alma, sa belle-soeur, et insulte mentalement Donald Trump, " l'Homme à la peau de cartable " dont il suit jour après jour les propos aberrants. En congé de l'hôpital qui l'emploie, il finit par reprendre le travail et se trouve confronté à un patient porteur d'une malformation cardiaque extrêmement rare, le syndrome de Brugada. Mais c'est à Barcelone que son destin va finalement se nouer. Comment rester fidèle à ceux que l'on a aimés ? Et " jusqu'au bout tenir debout " ? A bord de sa moto Royal Enfield Interceptor 736 cc, Paul fonce sur la route qui le ramène à Toulouse. Nous sommes le 26 février. La radio annonce le début de la guerre.

Par Jean-Paul Dubois
Chez Editions de l'Olivier

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Auteur

Jean-Paul Dubois

Editeur

Editions de l'Olivier

Genre

Littérature française

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Chacun

Jean-Paul Dubois

Paru le 02/10/2026

256 pages

Editions de l'Olivier

21,00 €

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