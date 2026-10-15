Monaco, l'histoire inconnue

Un récit passionnant au plus près et au plus vrai de l'histoire et de la vie monégasque. Monaco, on connaît son palais princier, son casino, ses palmiers, ses yachts... Une vision de carte postale à laquelle d'aucuns s'arrêtent, croyant qu'elle dit tout de la Principauté. Mais derrière la façade idéalisée se dessine la réalité d'un pays exigu, à l'histoire riche d'épisodes, parfois tragiques ou amusants, toujours passionnants, souvent méconnus, voire secrets... Plongeant dans les archives dont certaines jamais exploitées, Pierre Abramovici retrace les aspects fondamentaux du Monaco moderne, dont les prémisses remontent à la Révolution française. Des balbutiements de la dynastie des Grimaldi, famille princière qui connaît bien des luttes internes, à l'époque contemporaine, en passant par la Seconde Guerre mondiale et l'Occupation, ce sont 150 ans de crises, de révoltes, de luttes sociales qui agitent et structurent le Rocher. Avec nombre de surprises et de nouveautés. Ce tableau nuancé et exhaustif de la Principauté dans sa vie quotidienne, politique et sociale exhume la vérité trop souvent occultée de cette ville-Etat prise dans des relations tumultueuses avec ses imposants voisins, luttant pour son indépendance ou basculant dans la collaboration. A la fois historien et conteur de talent, Pierre Abramovici restitue, à l'aide d'une narration ample, un récit au plus près et au plus vrai de la vie monégasque.