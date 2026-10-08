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Keith Jarrett, Japon 1976 - L'Ours du soleil

Philippe Séclier

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Une enquête hors-normes sur les traces de Keith Jarrett qui mène le lecteur jusqu'au Japon, grâce au talent et à la détermination de Philippe Séclier, guidé par son amour du jazz. En novembre 1976, Keith Jarrett donne au Japon une série de huit concerts en piano solo - les Sun Bear Concerts. Plus de six heures et demie d'improvisation pure, aujourd'hui considérées comme l'un des sommets de l'histoire du jazz. Pourtant, contrairement au Köln Concert devenu un phénomène mondial, ceux-ci restent entourés d'une forme de mystère. Avec L'Ours du Soleil , Philippe Séclier entreprend une enquête intime et sensorielle. De Tokyo à Kyoto, de Sapporo à Osaka, en passant par Nagoya, il parcourt le Japon à la recherche des salles où Jarrett joua en 1976 - certaines disparues, d'autres transformées -, rencontre collectionneurs, disquaires, propriétaires de jazz kissa, archivistes, photographes et ingénieurs du son. Sans vouloir écrire une biographie de Keith Jarrett ni une analyse savante du jazz, il préfère raconter comment une oeuvre musicale peut devenir un territoire mental, une expérience physique de l'écoute à travers la place de l'improvisation dans la création et la mémoire des lieux et des sons. Nourri de documents rares, de photographies et de recherches inédites au Japon, L'Ours du Soleil s'adresse autant aux amateurs de jazz, aux fans de Keith Jarrett qu'aux lecteurs de récits de voyage et de culture asiatique. Cette publication coïncidera avec le cinquantième anniversaire de la tournée japonaise de 1976.

Par Philippe Séclier
Chez Arléa Editions

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Auteur

Philippe Séclier

Editeur

Arléa Editions

Genre

Musique

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Keith Jarrett, Japon 1976 - L'Ours du soleil

Philippe Séclier

Paru le 08/10/2026

Arléa Editions

20,00 €

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