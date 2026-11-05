Checkpoint China

Septembre 2017. En trois années de correspondance à Pékin, Diego, pourtant reporter chevronné, n'a pas réussi à publier le moindre scoop. Le pays, tenu par le Parti, lui reste impénétrable. Il s'apprête à le quitter quand sa fixeuse Lingzhi l'appelle au secours : Erkin, le frère de sa petite amie ouïghoure, a disparu. D'abord réticent à l'aider, Diego change d'avis en comprenant que cette enquête dérange en haut lieu. Les deux journalistes partent pour le Xinjiang, terre des Ouïghours : c'est là, dans la ville de Kashgar, qu'Erkin, musicien et poète, vivait. Pourquoi la police chinoise l'aurait-elle enlevé ? Pour quelle raison la Chine de Xi Jinping s'acharne-t-elle contre cette population turcophone et majoritairement musulmane ? Au cours de son enquête, Diego va se retrouver en possession d'une information capitale, aussi explosive que dangereuse... Dans ce roman noir au rythme effréné, qui nous emporte dans un voyage à travers la Chine, Charlotte Cahné et Cyrille Pluyette nous dévoilent la mécanique implacable d'un des plus grands drames du début du xxiesiècle : l'internement massif des Ouïghours dans des camps de "rééducation" .