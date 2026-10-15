Le Parfum des feuilles de thé

Le spin off tant attendu du Secret des bonbons pamplemousse. Dans les collines d'un petit village de la région de Shizuoka, le temps s'écoule au rythme de la culture du thé, selon des traditions immémoriales. Ce quotidien bien réglé bascule lorsque Akane décide de reprendre la plantation de ses grands-parents au côté de sa compagne Mayumi... Les deux femmes quittent Tokyo et commencent une reconversion inattendue, sous le regard paisible du vénérable mont Fuji. " Quand sait-on qu'une page a été tournée ? Que la vie, plus jamais, n'aura la même texture ? Aujourd'hui, j'ai le coeur grand ouvert, prêt à accueillir tout ce qui n'a pas encore été écrit. Depuis que j'ai retrouvé Akane, l'aube a une saveur de témérité. "