L'un des jurés d'un procès pour meurtre reconnaît l'accusée, Maslova, qu'il a autrefois séduite et abandonnée. Apprenant le destin de cette femme, tombée enceinte de lui et chassée par ses tantes qui l'avaient recueillie, il se met en tête de réparer sa faute. Mais, bien que victime de son sexe et de sa condition, Maslova lui refuse cette absolution, comme un ultime geste de liberté et de dignité. Résurrection est la première pièce de théâtre de Leïla Slimani. Adaptée du roman de Léon Tolstoï et écrite à l'invitation de Simon Delétang, elle sera créée au théâtre de Lorient - Centre dramatique national puis présentée à la Comédie-Française, au théâtre du Vieux-Colombier.