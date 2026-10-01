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#Roman francophone

Résurrection

Leïla Slimani

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L'un des jurés d'un procès pour meurtre reconnaît l'accusée, Maslova, qu'il a autrefois séduite et abandonnée. Apprenant le destin de cette femme, tombée enceinte de lui et chassée par ses tantes qui l'avaient recueillie, il se met en tête de réparer sa faute. Mais, bien que victime de son sexe et de sa condition, Maslova lui refuse cette absolution, comme un ultime geste de liberté et de dignité. Résurrection est la première pièce de théâtre de Leïla Slimani. Adaptée du roman de Léon Tolstoï et écrite à l'invitation de Simon Delétang, elle sera créée au théâtre de Lorient - Centre dramatique national puis présentée à la Comédie-Française, au théâtre du Vieux-Colombier.

Par Leïla Slimani
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Leïla Slimani

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Théâtre - Pièces

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Résurrection

Leïla Slimani

Paru le 01/10/2026

122 pages

Editions Gallimard

14,00 €

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Scannez le code barre 9782073169631
9782073169631
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