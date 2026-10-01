1300 questions/réponses pratiques pour maîtriser et bien appliquer les IFRS : indispensable pour vous aider à faire face à la complexité de l'application des IFRS 1300 questions/réponses pratiques pour maîtriser et bien appliquer les IFRS Dans cet ouvrage rédigé en français par PwC et adapté au contexte français (contrairement aux ouvrages équivalents disponibles sur le marché, en anglais), vous : - Découvrez les IFRS avec l'Essentiel de chaque norme. - Maîtrisez les IFRS d'aujourd'hui à l'aide de plus de 1 300 Questions/Réponses pratiques. - Anticipez les IFRS de demain grâce à une présentation des textes récemment publiés et des projets en cours de l'IASB. Ainsi, cet ouvrage est l'outil indispensable pour vous aider à faire face à la complexité de l'application des IFRS .