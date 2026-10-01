Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thélyson Orélien, la déflagration Quels grands livres ? Pierre Perret débouté
#Essais

IFRS

PWC

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
1300 questions/réponses pratiques pour maîtriser et bien appliquer les IFRS : indispensable pour vous aider à faire face à la complexité de l'application des IFRS 1300 questions/réponses pratiques pour maîtriser et bien appliquer les IFRS Dans cet ouvrage rédigé en français par PwC et adapté au contexte français (contrairement aux ouvrages équivalents disponibles sur le marché, en anglais), vous : - Découvrez les IFRS avec l'Essentiel de chaque norme. - Maîtrisez les IFRS d'aujourd'hui à l'aide de plus de 1 300 Questions/Réponses pratiques. - Anticipez les IFRS de demain grâce à une présentation des textes récemment publiés et des projets en cours de l'IASB. Ainsi, cet ouvrage est l'outil indispensable pour vous aider à faire face à la complexité de l'application des IFRS .

Par PWC
Chez Francis Lefebvre

|

Auteur

PWC

Editeur

Francis Lefebvre

Genre

Comptabilité internationale (I

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur IFRS par PWC

Commenter ce livre

 

IFRS

PWC

Paru le 01/10/2026

2304 pages

Francis Lefebvre

259,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782368937778
9782368937778
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes Sarah Knafo tient-elle la recette secrète d’un Casse du siècle ? Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Le Prix Goncourt exclut le roman de Thélyson Orélien
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.