Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

L'âge déraisons Les Deux Magots 2026 Lectures renversantes
#Imaginaire

Tentation

Stephenie Meyer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A l'occasion du vingtième anniversaire de Twilight - Livre 2 - Tentation, découvrez cette édition exclusive avec un triple jaspage d'exception. Rejetée par celui qu'elle aime passionnément, Bella ne s'en relève pas. Fascinée par un vampire, comment pourra-t-elle retrouver goût à la pâle existence humaine ? Bella n'a de goût pour rien, sinon le danger : alors, elle entend la voix d'Edward, et éprouve l'illusion de sa présence. Comme s'il ne l'avait pas abandonnée. Bella échappera-t-elle à cette obsession amoureuse qui la hante ?

Par Stephenie Meyer
Chez Hachette

|

Auteur

Stephenie Meyer

Editeur

Hachette

Genre

Paranormal glam

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tentation par Stephenie Meyer

Commenter ce livre

 

Tentation

Stephenie Meyer trad. Luc Rigoureau

Paru le 07/10/2026

464 pages

Hachette

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017391029
9782017391029
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo tient-elle la recette secrète d’un Casse du siècle ? Malgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Le Prix Goncourt exclut le roman de Thélyson Orélien
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.