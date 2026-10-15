Esquisse d'une serial killer

Elle reconnaît les meurtres dont on l'accuse, pas le portrait de tueuse qu'on lui assigne. Condamnée à mort en 2009 pour avoir assassiné son mari, sa mère et sa belle-mère, Lin Yu-ju devient l'une des femmes les plus haïes de Taïwan. Surnommée " la Diabolique " par les médias, l'affaire semble entendue. Mais lorsque la journaliste et militante Hu Mu-ching la rencontre dans le couloir de la mort, une autre histoire apparaît. Derrière la meurtrière se dessine une femme brisée, prise dans les violences et les contradictions de la société taïwanaise. Une question s'impose : qui est vraiment Lin Yu-ju ? A la croisée du récit d'enquête et du true crime littéraire, dans lignée de De sang-froid de Truman Capote et de L'Adversaire d'Emmanuel Carrère, Esquisse d'une meurtrièserial killer explore les mécanismes qui fabriquent la coupable idéale, qui font d'une femme qui tue un monstre médiatique