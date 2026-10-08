Le Choeur ukrainien

La découverte d'un choeur ukrainien composé d'exilés, qui se livrent à la narratrice sur les conséquences de l'invasion de leur pays. Dans les coulisses d'une chorale ukrainienne, Anna, Valentyn, Tetyana se livrent sur leur vie d'exilés. Ils ont perdu l'insouciance de la jeunesse, leur ville sous les bombes, l'une cherche encore sa mère disparue, emmenée de force en Russie. Mais ils se retrouvent pour chanter. La narratrice, qui a rejoint la chorale au début de l'invasion, y découvre des récits qui font écho à sa propre histoire. Le chant polyphonique qui s'élève devient alors le lieu de toutes les rencontres