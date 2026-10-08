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Le Grand Mensonge et autres textes

Goliarda Sapienza

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Avec la publication du théâtre de Goliarda Sapienza, Le Tripode achève un projet éditorial majeur : l'édition des oeuvres complètes de l'autrice du désormais culte L'Art de la joie . Les trois pièces et quatre synopsis qui constituent ce recueil déploient les thèmes chers à Sapienza, et prolongent son éperdue quête de liberté. Avant d'être autrice de romans, Goliarda Sapienza a été une femme de théâtre. En 1941, à seize ans, elle quitte sa Sicile natale pour rejoindre Rome et intégrer l'Académie nationale d'art dramatique. Elle jouera dans plusieurs pièces, et tiendra des seconds rôles au cinéma. Dans les années 1960, elle décide de mettre fin à sa carrière de comédienne pour se consacrer pleinement à l'écriture. Le Grand Mensonge est un recueil qui réunit trois pièces, trois synopsis, et un projet d'adaptation théâtrale de son roman L'Université de Rebibbia . Si ces textes sont nés à des moments différents de la vie de Sapienza, ils révèlent la formidable cohérence de son oeuvre. On y retrouve l'humour et la liberté avec lesquelles l'autrice a toujours écrit, et des thèmes qui lui sont chers : l'amitié entre femmes, le refus de toute idéologie, la recherche de la vérité de soi, la quête infi nie de liberté. Surtout, ces textes confirment la constance avec laquelle Sapienza a interrogé le monde qui l'entoure et ses propres contradictions, ainsi que la modernité du regard qu'elle pose sur des questions comme la perte de sens pour les jeunes générations, l'identité de genre, l'homosexualité, l'émancipation des femmes.

Par Goliarda Sapienza
Chez Le Tripode Editions

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Auteur

Goliarda Sapienza

Editeur

Le Tripode Editions

Genre

Théâtre

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Le Grand Mensonge et autres textes

Goliarda Sapienza trad. Nathalie Castagné

Paru le 08/10/2026

352 pages

Le Tripode Editions

22,00 €

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