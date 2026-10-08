L'ultime tome de la série à succès des Cosy Christmas Mystery ! Coup de tonnerre à Los Angeles ! L'industrie du cinéma est en grève. Timing parfait pour Jo, qui peut enfin se plonger dans l'organisation de son mariage avec Lawrie. A St Mary Hill, sa voisine septuagénaire, Violette McPherson, a déjà pris la tête des opérations, pour le meilleur mais aussi pour le pire . Evidemment, rien ne se passera comme prévu. Les coupables ? Une tueuse en série échappée de son asile, un fiancé disparu sur le lac Nasser, une météo récalcitrante... Les amoureux auront le droit à la totale. Dans une chaleureuse ambiance de Noël, de l'Angleterre à la mystérieuse Egypte, entre lettres manuscrites, hiéroglyphes indéchiffrables, trésor caché et morts suspects, la bande de St Mary Hill au complet s'apprête à mener l'enquête du siècle.