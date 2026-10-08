Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

L'âge déraisons Les Deux Magots 2026 Lectures renversantes
#Polar

Cosy Christmas Mystery

Carine Pitocchi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'ultime tome de la série à succès des Cosy Christmas Mystery ! Coup de tonnerre à Los Angeles ! L'industrie du cinéma est en grève. Timing parfait pour Jo, qui peut enfin se plonger dans l'organisation de son mariage avec Lawrie. A St Mary Hill, sa voisine septuagénaire, Violette McPherson, a déjà pris la tête des opérations, pour le meilleur mais aussi pour le pire . Evidemment, rien ne se passera comme prévu. Les coupables ? Une tueuse en série échappée de son asile, un fiancé disparu sur le lac Nasser, une météo récalcitrante... Les amoureux auront le droit à la totale. Dans une chaleureuse ambiance de Noël, de l'Angleterre à la mystérieuse Egypte, entre lettres manuscrites, hiéroglyphes indéchiffrables, trésor caché et morts suspects, la bande de St Mary Hill au complet s'apprête à mener l'enquête du siècle.

Par Carine Pitocchi
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Carine Pitocchi

Editeur

Robert Laffont

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Cosy Christmas Mystery par Carine Pitocchi

Commenter ce livre

 

Cosy Christmas Mystery

Carine Pitocchi

Paru le 08/10/2026

336 pages

Robert Laffont

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782221287804
9782221287804
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo tient-elle la recette secrète d’un Casse du siècle ? Malgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Le Prix Goncourt exclut le roman de Thélyson Orélien
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.