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Alaska

Fabrice Caro

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Ecrivain quinqua, Emilien Borie sort d'une passe difficile : le départ de sa femme, un accident de moto humiliant et trois mois de rééducation entouré d'octogénaires en survêtement. Un critique littéraire le qualifie maintenant de "petit poussif" à la radio et les réseaux sociaux salissent sa réputation. Pire encore : ses filles lui offrent un vélo d'appartement pour son anniversaire. Sa vie semble lui échapper. Dépossession de soi, petites hontes du quotidien, solitude diffuse... L'épuisement psychique qu'éprouve le personnage est aussi celui d'une certaine modernité, mais Fabrice Caro a cette extraordinaire capacité à faire surgir le rire de chaque situation.

Par Fabrice Caro
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Fabrice Caro

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Alaska

Fabrice Caro

Paru le 01/10/2026

231 pages

Editions Gallimard

20,50 €

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Scannez le code barre 9782073161505
9782073161505
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