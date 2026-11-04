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La psy

Freida McFadden

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Jeunes mariés, Tricia et Ethan recherchent la maison de leurs rêves. Alors qu'ils visitent le manoir isolé de la docteure Adrienne Hale, une psychiatre disparue trois ans plus tôt, ils se retrouvent piégés par une violente tempête de neige. Au grand effroi de Tricia, qui est persuadée que quelque chose de terrible s'est produit dans cette demeure. Et puis, il y a ces empreintes de pas récentes sur le parquet, comme si quelqu'un vivait encore là... Quand Tricia découvre les enregistrements audio des patients de la psy, le voile de mystère qui recouvre sa disparition se lève lentement. Mais déterrer des secrets enfouis est un jeu dangereux...

Par Freida McFadden
Chez J'ai lu

|

Auteur

Freida McFadden

Editeur

J'ai lu

Genre

Romans policiers

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La psy

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 04/11/2026

416 pages

J'ai lu

12,00 €

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