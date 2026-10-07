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L'âge déraisons Les Deux Magots 2026 Lectures renversantes

L'hors-présence

Tiphaine Raffier

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Laure, condamnée par un cancer, rentre mourir chez elle, dans le village en ruine de Morsan. Ses deux frères et sa soeur la rejoignent et se cognent à l'ambivalence, à l'insoluble, au vertige de ces derniers jours. Or, dans la maison d'en face, quelqu'un semble les épier... "L'hors-présence" est une pièce qui observe les regards posés sur ceux qui meurent. Elle traque ce qu'il reste quand les chimères tombent et cherche une autre forme pour exprimer ce que les mots inventés par l'institution ne disent pas. Entre Vermeer et l'art contemporain, entre la "camera obscura" et l'éblouissement radical, le texte tente de rendre à la mort ce que la société moderne occidentale lui a con ? squé : sa place au centre du village.

Par Tiphaine Raffier
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Tiphaine Raffier

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Théâtre

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L'hors-présence

Tiphaine Raffier

Paru le 07/10/2026

104 pages

Actes Sud Editions

14,00 €

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Scannez le code barre 9782330227531
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