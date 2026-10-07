Laure, condamnée par un cancer, rentre mourir chez elle, dans le village en ruine de Morsan. Ses deux frères et sa soeur la rejoignent et se cognent à l'ambivalence, à l'insoluble, au vertige de ces derniers jours. Or, dans la maison d'en face, quelqu'un semble les épier... "L'hors-présence" est une pièce qui observe les regards posés sur ceux qui meurent. Elle traque ce qu'il reste quand les chimères tombent et cherche une autre forme pour exprimer ce que les mots inventés par l'institution ne disent pas. Entre Vermeer et l'art contemporain, entre la "camera obscura" et l'éblouissement radical, le texte tente de rendre à la mort ce que la société moderne occidentale lui a con ? squé : sa place au centre du village.