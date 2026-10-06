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#Roman francophone

L'échelle de Judith

Galien Sarde

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Une route tueuse, une enquête brouillée par des forces invisibles. Au coeur, Judith, dans une quête intime aux accents de nocturne. L'être tremble, l'être chavire, mais il reste à gravir... Avec "L'échelle de Judith", Galien Sarde conforte un parcours romanesque des plus féconds, où les flashes esthétiques éclairent des mondes rêvés propres à tempérer la réalité, là où elle sidère, là où elle suffoque. Le lecteur s'engage dans un univers désirant où l'un des enjeux n'est autre que d'affranchissement.

Par Galien Sarde
Chez Editions Fables fertiles

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Auteur

Galien Sarde

Editeur

Editions Fables fertiles

Genre

Littérature française

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L'échelle de Judith

Galien Sarde

Paru le 06/10/2026

248 pages

Editions Fables fertiles

18,90 €

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