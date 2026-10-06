Une route tueuse, une enquête brouillée par des forces invisibles. Au coeur, Judith, dans une quête intime aux accents de nocturne. L'être tremble, l'être chavire, mais il reste à gravir... Avec "L'échelle de Judith", Galien Sarde conforte un parcours romanesque des plus féconds, où les flashes esthétiques éclairent des mondes rêvés propres à tempérer la réalité, là où elle sidère, là où elle suffoque. Le lecteur s'engage dans un univers désirant où l'un des enjeux n'est autre que d'affranchissement.