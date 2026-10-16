Paris, février 1922. A Montmartre, la troupe du Grand-Guignol donne chaque soir des spectacles où l'outrance le dispute à l'exubérance. L'horrifique jette des spectateurs enfiévrés dans les pires affres, leur inoculant le frisson glacial et addictif de la terreur. Mais le jour où le régisseur du théâtre se rend en douce acheter du sang aux bouchers de La Villette pour peaufiner ses mises en scène, quelque chose bascule. Doucement d'abord, puis sur un staccato de plus en plus rapide, meurtre après meurtre, les théâtreux vont se trouver plongés grandeur nature et sans trucage dans l'une des pièces qu'ils jouent d'ordinaire sur les planches. Cette fois, ils ne maîtrisent plus les coulisses...