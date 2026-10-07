La glaise et le feu

5 septembre 1881, gare de Charenton. Une effroyable catastrophe ferroviaire précipite le destin de trois jeunes gens. Albert, un communiste libertaire ; Edmond, fils de briquetier ambitieux, et Victoire, idéaliste italienne au tempérament de feu. Alors qu'Albert s'éveille à peine de son coma, il vit le premier drame de son existence d'adulte : Victoire a choisi Edmond. L'amour, l'amitié, la soif de réussite et une vengeance qui attend son heure. La boue des carrières picardes et les tumultes anarchistes parisiens, la bande à Bonnot et les prémices de la Grande Guerre, puis le chaos de 14-18 qui avale et recrache toutes les rancoeurs. Une fresque magistrale. Une traversée de la grande Histoire à hauteur d'hommes et de femmes inoubliables.