A l'aéroport d'Ibiza, les larmes sont venues. A une hôtesse qui portait un chemisier à rayures et un calot bleu sur la tête, j'ai demandé une corde pour me pendre : mon mauvais anglais et son sourire m'ont sauvé. Le Paradisier superbe est cet oiseau rare qui, pour séduire, se met à nu. Il est le sujet de ce texte, et le texte lui-même. Le narrateur, père de deux adolescents, séparé, sans travail fixe, et dont la mère s'éteint dans un Ehpad, décide de pousser la porte du cabinet d'un psychiatre pour y déposer ses désirs, sa foi, ses amours, et retrouver le sens de ce qu'on nomme "sa vie" . Dans cette parade de la parole, défilent les souvenirs de ses âges : enfant à la piété ardente grandissant dans un village du Sud-Ouest, adolescent anxieux et somnambule, jeune homme errant dans la nuit parisienne. A ses côtés, on croise d'autres drôles d'oiseaux : une prostituée romantique, un jeune torero bravant la mort, un migrant peul, un travesti flamboyant... tous animés par un même désir de vivre. Mais quelle vie ? Récit court et aérien, Paradisier superbe est un premier roman étincelant dans lequel affleure à chaque ligne l'intelligence sensible du narrateur et la poésie de son regard.