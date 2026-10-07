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#Roman francophone

Paradisier superbe

Vincent Sarthou-lajus

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A l'aéroport d'Ibiza, les larmes sont venues. A une hôtesse qui portait un chemisier à rayures et un calot bleu sur la tête, j'ai demandé une corde pour me pendre : mon mauvais anglais et son sourire m'ont sauvé. Le Paradisier superbe est cet oiseau rare qui, pour séduire, se met à nu. Il est le sujet de ce texte, et le texte lui-même. Le narrateur, père de deux adolescents, séparé, sans travail fixe, et dont la mère s'éteint dans un Ehpad, décide de pousser la porte du cabinet d'un psychiatre pour y déposer ses désirs, sa foi, ses amours, et retrouver le sens de ce qu'on nomme "sa vie" . Dans cette parade de la parole, défilent les souvenirs de ses âges : enfant à la piété ardente grandissant dans un village du Sud-Ouest, adolescent anxieux et somnambule, jeune homme errant dans la nuit parisienne. A ses côtés, on croise d'autres drôles d'oiseaux : une prostituée romantique, un jeune torero bravant la mort, un migrant peul, un travesti flamboyant... tous animés par un même désir de vivre. Mais quelle vie ? Récit court et aérien, Paradisier superbe est un premier roman étincelant dans lequel affleure à chaque ligne l'intelligence sensible du narrateur et la poésie de son regard.

Par Vincent Sarthou-lajus
Chez Grasset & Fasquelle

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Auteur

Vincent Sarthou-lajus

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Littérature française

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Paradisier superbe

Vincent Sarthou-lajus

Paru le 07/10/2026

200 pages

Grasset & Fasquelle

18,00 €

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