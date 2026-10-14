Fille des corbeaux

La nouvelle captivante saga de l'auteur best-seller de La Trilogie de la Bibliothèque et de L'Empire Brisé ! Rien ne vaut un voleur pour attraper un voleur. Un monstre pour punir les monstres. A l'Académie de la Bienveillance, on forme des " émissaires de vengeance " inspirées des figures mythologiques des Furies, auxquelles même les dieux hésitent à s'opposer. Chaque année, une centaine de filles y sont envoyées, vendues par leur famille. Dix ans plus tard, uniquement trois d'entre elles en ressortiront pour devenir les Bienveillantes, les avatars humains des Furies, aptes à rendre justice avec droit de vie ou de mort sur n'importe qui. Dans ces conditions d'admission, seuls les plus désespérés livreraient leur enfant à cet établissement. Mais l'héroïne de cette histoire... s'est vendue elle-même, et en a reçu le prix. A présent, une longue et sanglante vie plus tard, alors qu'elle vient de trouver la paix, la guerre frappe à sa porte de nouveau sous la forme d'un groupe de mercenaires violents - une tragique erreur... " Mon conseil cette année ? Commandez immédiatement ce roman. " Robin Hobb, L'Assassin royal " Un livre qui vous prend aux tripes et ne vous lâche plus. " John Gwynne, Le Livre des Terres Bannies " Imprégné de venin, de vengeance et de violence, cet ouvrage constitue également une réflexion profondément émouvante sur l'âge, la culpabilité, la mémoire et la survie. " Grimdark Magazine