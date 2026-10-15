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L'art de boire le thé avec les crocodiles

Sarah Marquis

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"Ne laisse jamais personne définir qui tu es, c'est le chemin d'une vie". Sarah Marquis nous entraîne dans la plus universelle des quêtes : celle de la rencontre avec soi-même. Ses expéditions extraordinaires l'ont confrontée à la faim, à la peur et à l'épuisement . Chaque pas l'a poussée au-delà de ses limites, lui apprenant à observer, à écouter et à faire confiance à son instinct. Chaque épreuve l'a obligée à se réinventer . L'exploratrice nous livre aujourd'hui les leçons qu'elle a apprises au contact de la nature sauvage, cette force intérieure insoupçonnée qui lui a permis de traverser les déserts brûlants et les terres les plus hostiles de la planète. Autant de conseils et idées dont chacun peut s'inspirer au quotidien. Un guide de vie où les plus grandes réponses ne se trouvent pas dans le confort des certitudes, mais au coeur de l'inconnu.

Par Sarah Marquis
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Sarah Marquis

Editeur

Michel Lafon

Genre

Réussite personnelle

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L'art de boire le thé avec les crocodiles

Sarah Marquis

Paru le 15/10/2026

245 pages

Michel Lafon

18,95 €

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Scannez le code barre 9782749964805
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