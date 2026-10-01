Un roman captivant, engagé, torride, émouvant et très très drôle : la colonisation vue par les Aborigènes d'Australie d'hier et d'aujourd'hui. Une fresque historique documentée et décapante. Ce n'est pas une vulgaire racine qui aura raison d'Eddie Blanket ! Coincée à l'hôpital après une mauvaise chute et veillée par sa petite-fille Winona, fougueuse militante aborigène, Mamie Eddie se retrouve sur un malentendu propulsée "plus vieille Aborigène du Queensland" ! La machine s'emballe autour de Mamie Eddie, qui ne dédaigne pas sa nouvelle notoriété. Mais les fantômes du passé s'en mêlent et menacent de perturber les célébrations officielles du bicentenaire de Brisbane : deux siècles plus tôt, au même endroit, le jeune Mulanyin débutait son initiation alors que les colons débarquaient, toujours plus nombreux... Féroce, historiquement précis, mais aussi tendre, optimiste et d'un humour mordant, La Chute d'Eddie Blanket nous entraîne dans une épopée historique où s'entrelacent, à deux siècles d'écart, deux histoires de famille, d'amour et de combats qui se rejoignent dans une chute aussi forte qu'inattendue.