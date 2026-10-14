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#Polar

Fojo

Medina Osvaldo

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Dans un village perdu des montagnes portugaises, la neige étouffe à peine les hurlements de la meute affamée, échos prémonitoires d'un sombre passé qui s'apprête à ressurgir. Quand un corps est découvert au bord de la rivière, le loup est le coupable tout désigné. Mais est-il le seul monstre qui rôde ? Naviguant entre conte horrifique et thriller à suspense, ce récit cru et brutal ausculte les heures sombres du Portugal de l'entre-deux-guerres. Avec FOJO, Osvaldo Medina signe un puissant roman graphique et nous plonge dans les méandres de l'âme humaine.

Par Medina Osvaldo
Chez Familiar Editions

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Auteur

Medina Osvaldo

Editeur

Familiar Editions

Genre

Policier-Espionnage

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Fojo

Medina Osvaldo

Paru le 14/10/2026

Familiar Editions

24,00 €

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Scannez le code barre 9782959723452
9782959723452
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