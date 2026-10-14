Dans un village perdu des montagnes portugaises, la neige étouffe à peine les hurlements de la meute affamée, échos prémonitoires d'un sombre passé qui s'apprête à ressurgir. Quand un corps est découvert au bord de la rivière, le loup est le coupable tout désigné. Mais est-il le seul monstre qui rôde ? Naviguant entre conte horrifique et thriller à suspense, ce récit cru et brutal ausculte les heures sombres du Portugal de l'entre-deux-guerres. Avec FOJO, Osvaldo Medina signe un puissant roman graphique et nous plonge dans les méandres de l'âme humaine.