Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thélyson Orélien, la déflagration Quels grands livres ? Pierre Perret débouté
#Polar

Ricochets en eaux troubles

Cécile Cabanac

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Tous traquent le mal avec la même obsession. Quitte à lui ressembler. Novembre 2025, près de Lille. Des membres humains sont retrouvés dans un canal. Sur un territoire hanté par des meurtres jamais élucidés, un trio d'enquêteurs, un chasseur de cold case et une mère en guerre contre les pédocriminels se lancent sur la piste d'un tueur en série. Avant de refermer l'ouvrage, ne manquez pas le cahier bonus pour aller plus loin dans l'enquête. Mais attention ! A n'ouvrir qu'à la fin de votre lecture !

Par Cécile Cabanac
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Cécile Cabanac

Editeur

Michel Lafon

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Ricochets en eaux troubles par Cécile Cabanac

Commenter ce livre

 

Ricochets en eaux troubles

Cécile Cabanac

Paru le 01/10/2026

430 pages

Michel Lafon

21,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749965185
9782749965185
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes Sarah Knafo tient-elle la recette secrète d’un Casse du siècle ? Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Le Prix Goncourt exclut le roman de Thélyson Orélien
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.