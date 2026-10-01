Ricochets en eaux troubles

Tous traquent le mal avec la même obsession. Quitte à lui ressembler. Novembre 2025, près de Lille. Des membres humains sont retrouvés dans un canal. Sur un territoire hanté par des meurtres jamais élucidés, un trio d'enquêteurs, un chasseur de cold case et une mère en guerre contre les pédocriminels se lancent sur la piste d'un tueur en série. Avant de refermer l'ouvrage, ne manquez pas le cahier bonus pour aller plus loin dans l'enquête. Mais attention ! A n'ouvrir qu'à la fin de votre lecture !