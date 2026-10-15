Merci de votre collaboration

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L'âge déraisons Les Deux Magots 2026 Lectures renversantes

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Lola Lafon

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C'est un espace neutre, un lieu où tout passe : les voyageurs, le temps, les rumeurs du monde. Un aéroport. Un petit groupe d'amis s'apprête à partir en vacances. Mais un incident banal survient : la valise d'une des voyageuses est refusée par l'employée de la compagnie aérienne, car trop grande. Le ton monte, mais l'employée reste inflexible. Alors, un mot terrible est lancé à l'hôtesse, mot-déflagration qui va ricocher, révéler des incompréhensions, des questionnements, des doutes, aussi. Ces amis qui étaient si proches, intimement, politiquement, le sont-ils encore aujourd'hui ? A l'extérieur, aussi, le chaos menace : sur les écrans, partout dans l'aéroport, défilent en boucle les images d'élections qui, dans deux pays européens, voient triompher un populisme applaudi par des foules ordinaires : la montée en puissance d'un nouveau parti appelé "PRENDRE SOIN" . La nuit tombe, les avions de leur terminal sont au sol, bloqués par des intempéries. Chacun fait face à ses renoncements, ses compromis, pour se confronter aux questions du choix, du libre arbitre, de la responsabilité, du basculement intime et politique, par le biais d'un mot, d'un seul.

Par Lola Lafon
Chez Les Solitaires Intempestifs

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Auteur

Lola Lafon

Editeur

Les Solitaires Intempestifs

Genre

Théâtre

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Lola Lafon

Paru le 15/10/2026

84 pages

Les Solitaires Intempestifs

15,00 €

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