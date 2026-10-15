Merci de votre collaboration

C'est un espace neutre, un lieu où tout passe : les voyageurs, le temps, les rumeurs du monde. Un aéroport. Un petit groupe d'amis s'apprête à partir en vacances. Mais un incident banal survient : la valise d'une des voyageuses est refusée par l'employée de la compagnie aérienne, car trop grande. Le ton monte, mais l'employée reste inflexible. Alors, un mot terrible est lancé à l'hôtesse, mot-déflagration qui va ricocher, révéler des incompréhensions, des questionnements, des doutes, aussi. Ces amis qui étaient si proches, intimement, politiquement, le sont-ils encore aujourd'hui ? A l'extérieur, aussi, le chaos menace : sur les écrans, partout dans l'aéroport, défilent en boucle les images d'élections qui, dans deux pays européens, voient triompher un populisme applaudi par des foules ordinaires : la montée en puissance d'un nouveau parti appelé "PRENDRE SOIN" . La nuit tombe, les avions de leur terminal sont au sol, bloqués par des intempéries. Chacun fait face à ses renoncements, ses compromis, pour se confronter aux questions du choix, du libre arbitre, de la responsabilité, du basculement intime et politique, par le biais d'un mot, d'un seul.
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