Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

L'âge déraisons Les Deux Magots 2026 Lectures renversantes
#Beaux livres

Corinne Luchaire

Cédric Meletta

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'histoire vraie d'une jeune étoile du cinéma dans la nuit de l'Occupation. Qui était vraiment Corinne Luchaire, fille du " collabo " Jean Luchaire, jeune star broyée, actrice déchue morte de la tuberculose à moins de 30 ans ? Ce texte, à la fois biographique et romanesque, apporte un nouvel éclairage sur son destin en accéléré, à propos duquel beaucoup d'éléments ont été jusqu'ici " étrangement " omis. Cédric Meletta, déjà auteur d'un essai monumental consacré à Jean Luchaire et conseiller historique de Xavier Giannoli pour son film Les Rayons et les Ombres , fait le choix de suivre la jeune femme à la trace, de ne rien atténuer en chemin, et surtout de ne rien oublier : ni les véritables personnages clés qui ont marqué sa trajectoire, ni le viol qu'elle a subi.

Par Cédric Meletta
Chez Le Cherche Midi

|

Auteur

Cédric Meletta

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Acteurs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Corinne Luchaire par Cédric Meletta

Commenter ce livre

 

Corinne Luchaire

Cédric Meletta

Paru le 22/10/2026

320 pages

Le Cherche Midi

21,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749185460
9782749185460
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Qui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres” “Alexandre Dumas n’avait pas d’IA, mais il était aidé” : un nouveau prix littéraire voit le jour
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.