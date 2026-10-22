L'histoire vraie d'une jeune étoile du cinéma dans la nuit de l'Occupation. Qui était vraiment Corinne Luchaire, fille du " collabo " Jean Luchaire, jeune star broyée, actrice déchue morte de la tuberculose à moins de 30 ans ? Ce texte, à la fois biographique et romanesque, apporte un nouvel éclairage sur son destin en accéléré, à propos duquel beaucoup d'éléments ont été jusqu'ici " étrangement " omis. Cédric Meletta, déjà auteur d'un essai monumental consacré à Jean Luchaire et conseiller historique de Xavier Giannoli pour son film Les Rayons et les Ombres , fait le choix de suivre la jeune femme à la trace, de ne rien atténuer en chemin, et surtout de ne rien oublier : ni les véritables personnages clés qui ont marqué sa trajectoire, ni le viol qu'elle a subi.