De Néron à Trump, Poutine ou Kim Jong-un, l'étrange ? liation des tyrans. Trump et Caligula. Poutine et Tibère. Javier Milei et Commode. Xi Jinping et Dioclétien... Delphine Jouenne met en miroir douze autocrates contemporains et douze tyrans de la Rome antique qui se ressemblent comme des frères. L'un entre dans le cirque sous les clameurs ; l'autre sur une scène cernée de caméras. L'un ordonne l'élimination d'un rival depuis le Palatin ; l'autre fait taire l'opposition depuis un bunker. Deux mille ans les séparent, mais leurs gestes, leurs provocations et leurs dérives se répondent avec une troublante familiarité. Les palais sont devenus des résidences présidentielles, les statues ont cédé leur place aux écrans, mais de l'Empire des Césars aux régimes actuels, le pouvoir obéit aux mêmes obsessions. Comme si, inlassablement, l'Histoire rejouait les mêmes scénarios. Que disent ces gémellités de notre présent, de notre fascination intacte pour les monstres politiques ? Avec une acuité rare, Les Douze Césars, nouvelle saison offre une grille de lecture inédite et vertigineuse de notre monde. Car pour comprendre les despotes d'aujourd'hui, il faut d'abord réveiller les ombres de Rome.