Noël meurtrier à Sandringham

La nouvelle mission de Georgie : protéger la famille royale entre un grog et un christmas pudding Georgie est aux anges : elle va fêter avec Darcy son premier Noël à Eynsleigh. A eux la bière épicée et les parties de cartes au coin du feu en compagnie de quelques amis ! Mais la reine ne l'entend pas de cette oreille : par l'intermédiaire de la tante de Darcy, elle les invite à séjourner non loin de son domaine de Sandringham pour la fin d'année. Il faut dire, comme le découvre Georgie à son arrivée, que des événements étranges se passent là-bas : à chaque partie de chasse survient un accident, qui se révèle souvent mortel. Bientôt, Georgie soupçonne que la famille royale court un grave danger. Mais son investigation risque bien de mettre Darcy dans le collimateur du tueur...