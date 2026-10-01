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Gabin de A à Z

Patrick Glâtre, Mathias Moncorgé

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L'abécédaire indispensable pour découvrir qui était Jean Gabin. Un livre porté par le fils de Jean Gabin, Mathias Moncorgé, et un grand spécialiste de l'acteur, Patrick Glâtre. 50 ans après sa mort, le 15 novembre 1976, Jean Gabin continue d'occuper une place à part dans le coeur des Français. Il ne se passe pas une semaine sans que l'un de ses films soit diffusé à la télévision. Les acteurs et les actrices d'aujourd'hui ne cessent de se réclamer de sa descendance, le monde du cinéma louant constamment son jeu unique et son naturel inoubliable. Depuis quelques années, cette reconnaissance en Jean Gabin s'est enrichie d'un hommage à Jean Moncorgé, l'homme qui s'est engagé à titre privé dans la guerre. Le grand public et les médias ont découvert que l'homme était encore plus grand que l'acteur. Gabin de A à Z ne se veut pas uniquement être un énième livre sur le comédien. Son titre souhaite transmettre comme message qu'il s'agit du livre ultime, sorte de rétrospective finale où aucun axe important ne sera omis. Ses entrées permettront à la fois d'aborder des sujets incontournables de sa vie et de sa carrière (A comme Audiard, M comme Moncorgé, P comme paysan, S comme second maître ; mais aussi des sujets plus intimes ou plus anecdotiques (A comme Alexandre, l'employé préféré de Gabin, M comme Micheline son habilleuse, P comme pot-au-feu son plat préféré, etc.) ; sujets souvent difficiles à aborder dans des ouvrages plus classiques. Le style en abécédaire permettra également au lecteur d'avoir le choix entre lire assidument le livre, de façon classique, ou de le picorer selon son gré. Le ton sera délibérément " Gabinesque ", en respectant le parlé très caractéristique de l'acteur, grâce à la parole de son fils, Mathias Moncorgé, qui nous fera entrer dans l'intimité de la star. Grâce à lui et à son coauteur, Patrick Glâtre, c'est tantôt Jean Moncorgé qui vivra sous leur plume, tantôt Jean Gabin.

Par Patrick Glâtre, Mathias Moncorgé
Chez Guy Trédaniel Editions

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Auteur

Patrick Glâtre, Mathias Moncorgé

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Cinéma

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Gabin de A à Z

Patrick Glâtre, Mathias Moncorgé

Paru le 01/10/2026

256 pages

Guy Trédaniel Editions

21,90 €

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