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Philippe Noiret

Philippe Durant, Dominique Maillet

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Un livre événement sur la vie de cet immense acteur, disparu il y a 20 ans, avec de nombreux témoignages et documents inédits. Novembre 2026 marquera la vingtième année de la disparition de Philippe Noiret, né en octobre 1930, immense acteur de cinéma et de théâtre, figure incontournable du patrimoine artistique français. Avec plus de 140 films à son actif, il a traversé plusieurs générations de spectateurs et de créateurs, laissant son empreinte indélébile dans l'histoire du septième art. Il a travaillé avec les plus grands : Chabrol, Tavernier, De Broca, Verneuil, Mocky, Molinaro... sans oublier Alfred Hitchcock ou George Cukor et une constellation de maîtres du cinéma italien : Mario Monicelli, Francesco Rosi, Giuseppe Tornatore ou Ettore Scola. Sa carrière, exemplaire et foisonnante, est jalonnée de films devenus de véritables repères : Le Vieux Fusil, Alexandre le bienheureux, Coup de Torchon, Les Ripoux, Cinema Paradiso, La Grande Bouffe... Autant d'oeuvres dans lesquelles Noiret a su insuffler une vérité humaine rare, une présence à la fois discrète et puissante, capable de bouleverser sans jamais forcer. Son jeu, tout en nuances, a influencé des générations d'acteurs et continue d'être étudié, admiré, transmis. Ce livre ne se contente pas de retracer son parcours artistique : il l'éclaire de l'intérieur tout en révélant l'homme derrière la légende. Grâce à de nombreux témoignages inédits, Philippe Noiret se raconte avec une sincérité touchante. Il évoque ses joies, ses doutes, ses fragilités, ses émerveillements, ses rencontres fondatrices. On y découvre un être profondément humain, pudique et généreux, dont la douceur et l'humour accompagnaient chaque tournage, chaque répétition, chaque rencontre. Ses paroles intimes sont enrichies par celles de ses partenaires, réalisateurs, amis et complices. Tous décrivent un homme d'une rare bienveillance, un professionnel exigeant mais jamais autoritaire, un compagnon de jeu attentif, un artiste qui savait écouter autant qu'il savait jouer. Ensemble, ces voix composent un portrait vibrant, sensible et profondément humain. Elles permettent de mieux comprendre l'homme derrière les personnages, l'artisan derrière la star, le travailleur acharné derrière la figure tranquille et rassurante que le public croyait connaître. Pour la première fois, le lecteur découvre un Philippe Noiret raconté à deux voix : la sienne, lucide et émouvante, et celle de ceux qui l'ont aimé ou accompagné. Il en ressort un récit vibrant où se mêlent émotion, tendresse, humour et respect. Un récit qui met en lumière non seulement l'acteur exceptionnel, mais aussi l'homme discret, chaleureux et profondément attachant. Ce livre est aussi un hommage à son héritage artistique : un héritage fait de rôles inoubliables, de collaborations marquantes, mais surtout d'une manière d'être acteur. Philippe Noiret n'a pas seulement marqué le cinéma : il a marqué les coeurs. Et c'est cette trace-là, intime et durable, que ces pages invitent à redécouvrir. Un hommage profond et lumineux à l'un des plus grands acteurs du cinéma français et européen, dont la présence continue de rayonner bien audelà de ses films.

Par Philippe Durant, Dominique Maillet
Chez Guy Trédaniel Editions

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Auteur

Philippe Durant, Dominique Maillet

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Acteurs

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Philippe Noiret

Philippe Durant, Dominique Maillet

Paru le 01/10/2026

336 pages

Guy Trédaniel Editions

21,90 €

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