Après le succès de Foot sentimental , Dominique Rocheteau poursuit le récit de ses années au plus haut niveau du football français. L'ancien joueur de Saint-Etienne et du Paris Saint-Germain reste fidèle aux valeurs qui l'ont toujours animé : le fair-play, l'humilité, l'amitié, la solidarité. Après le succès de Foot sentimental , celui qu'on appelait l'" Ange vert " poursuit le récit de ses années foot, depuis ses crampons taille 31 jusqu'aux célébrations des 50 ans de l'épopée européenne de Saint-Etienne, en passant par les nuits de Kiev et de Glasgow, la magie du Parc des Princes... Derrière le footballeur pudique et réservé, on découvre aussi l'enfant de Charente-Maritime, élevé dans l'amour de ses parents ostréiculteurs, et l'homme resté fidèle à ses valeurs. Soif d'idéal nous livre la parole intime et sincère d'un joueur pour qui l'humilité, le respect et la solidarité ne sont pas des mots vains. " Je veux partager avec vous des moments parfois très personnels. Je veux aussi montrer que le football - malgré une image parfois ternie - reste un jeu profondément populaire et humain. Au-delà du sport, le foot a été pour moi une véritable école de vie. Il m'a permis de rêver, de croire un peu plus en moi, de m'ouvrir au monde, de m'épanouir, tout ce qui fait que la vie peut être une belle aventure. "