Les histoires de mer ne se racontent pas. Elles restent en mer. Lorsqu'il prend le départ d'une course transatlantique en double aux côtés d'un navigateur reconnu, le narrateur découvre un monde où tout vacille : le corps, le temps, les certitudes, jusqu'au langage lui-même. Au rythme des quarts, des manoeuvres et des tempêtes, l'océan impose sa loi, tandis que deux hommes apprennent, dans l'épreuve, à se connaître. Le marin renversé est moins un récit d'aventures qu'une expérience de l'extrême. Dans une prose d'une intensité saisissante, l'auteur donne à sentir la violence des éléments, l'épuisement, la beauté et le vertige d'un monde où chaque vague rappelle la fragilité de l'homme. Un texte puissant, habité, qui offre une approche iconoclaste de la littérature de mer.