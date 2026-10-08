Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

L'âge déraisons Les Deux Magots 2026 Lectures renversantes
#Roman francophone

Le marin renversé

Bertrand Guillonneau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les histoires de mer ne se racontent pas. Elles restent en mer. Lorsqu'il prend le départ d'une course transatlantique en double aux côtés d'un navigateur reconnu, le narrateur découvre un monde où tout vacille : le corps, le temps, les certitudes, jusqu'au langage lui-même. Au rythme des quarts, des manoeuvres et des tempêtes, l'océan impose sa loi, tandis que deux hommes apprennent, dans l'épreuve, à se connaître. Le marin renversé est moins un récit d'aventures qu'une expérience de l'extrême. Dans une prose d'une intensité saisissante, l'auteur donne à sentir la violence des éléments, l'épuisement, la beauté et le vertige d'un monde où chaque vague rappelle la fragilité de l'homme. Un texte puissant, habité, qui offre une approche iconoclaste de la littérature de mer.

Par Bertrand Guillonneau
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Bertrand Guillonneau

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le marin renversé par Bertrand Guillonneau

Commenter ce livre

 

Le marin renversé

Bertrand Guillonneau

Paru le 15/10/2026

152 pages

Editions Gallimard

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073162076
9782073162076
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo tient-elle la recette secrète d’un Casse du siècle ? Malgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Le Prix Goncourt exclut le roman de Thélyson Orélien
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.