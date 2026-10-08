Fraîchement recruté au service communication de la mairie de sa ville, Anthony pensait mener une vie tranquille. Mais le voilà confronté à des attaques de sangliers, à la rumeur d'un monstre nécrophage et aux angoisses existentielles de son frère. Pour ne rien arranger, il tombe amoureux de sa collègue et ne supporte plus sa mère - mais cela n'a sans doute rien à voir. Le plus inquiétant est ailleurs... Une ville peut-elle basculer à l'extrême droite en moins de deux mois ? Et soudain, la nuit est un roman haletant, drôle et politique, qui croque avec finesse nos contradictions, les non-dits dans les fratries, les écarts idéologiques qui se creusent entre amis et la manière dont il faut, dans tout ce tumulte, réussir à vivre ensemble. Une comédie humaine pour garder espoir.