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#Roman francophone

Et soudain, la nuit

Titiou Lecoq

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Fraîchement recruté au service communication de la mairie de sa ville, Anthony pensait mener une vie tranquille. Mais le voilà confronté à des attaques de sangliers, à la rumeur d'un monstre nécrophage et aux angoisses existentielles de son frère. Pour ne rien arranger, il tombe amoureux de sa collègue et ne supporte plus sa mère - mais cela n'a sans doute rien à voir. Le plus inquiétant est ailleurs... Une ville peut-elle basculer à l'extrême droite en moins de deux mois ? Et soudain, la nuit est un roman haletant, drôle et politique, qui croque avec finesse nos contradictions, les non-dits dans les fratries, les écarts idéologiques qui se creusent entre amis et la manière dont il faut, dans tout ce tumulte, réussir à vivre ensemble. Une comédie humaine pour garder espoir.

Par Titiou Lecoq
Chez Iconoclaste (l')

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Auteur

Titiou Lecoq

Editeur

Iconoclaste (l')

Genre

Littérature française

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Et soudain, la nuit

Titiou Lecoq

Paru le 08/10/2026

Iconoclaste (l')

21,90 €

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