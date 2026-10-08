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Mamayou 3

Marie Tibi, Layla Benabid

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La suite d'une série déjà installée qui fait lire les enfants : de la BD, du rire, un héros immédiatement reconnaissable et une passerelle vers le récit narratif. Dans ce 3e tome, Mamayou quitte son canapé pour une seule grande aventure à la ferme... Des vacances ? Pas vraiment ! Quand Deux-Pattes annonce des vacances à la campagne, Mamayou comprend surtout qu'on l'arrache à son territoire. Le voilà propulsé à la ferme, au milieu des mouches, des plantes piquantes, d'un "pigeon géant" qui se révèle être une oie, d'une vache beaucoup trop affectueuse et d'un chat des champs nommé Badass. Pour Mamayou, chaque découverte est une épreuve. Mais à force de rouspéter, de se cacher, de se salir et de marquer son nouveau royaume, il pourrait bien finir par trouver que ces vacances ont du bon ! Une BD pleine d'humour, à hauteur de chat, entre panique, mauvaise foi et tendresse, prolongée par une version narrative en fin d'album pour accompagner les jeunes lecteurs de l'image vers le texte.

Par Marie Tibi, Layla Benabid
Chez Grand jardin (Editions Le)

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Auteur

Marie Tibi, Layla Benabid

Editeur

Grand jardin (Editions Le)

Genre

Divers

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Mamayou 3

Marie Tibi, Layla Benabid

Paru le 08/10/2026

48 pages

Grand jardin (Editions Le)

16,50 €

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Scannez le code barre 9791096688562
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