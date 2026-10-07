Lou ! Sonata Tome 3

Cartes sur table Lou avance à tâtons, portée par ses amitiés, ses souvenirs et son désir d'émancipation. Alors que la fête bat son plein, et qu'elle souffle ses 22 bougies au milieu du festival de musique de Mortebouse, un événement va bouleverser son équilibre. Son père, qu'elle n'a jamais vraiment connu, réapparaît avec une fille qui n'est autre que sa soeur ! Cette petite Jeanne qui lui ressemble chamboule son quotidien. Entre retrouvailles maladroites et éclats de rire Lou doit apprendre à faire place à l'inattendu. A ce moment Paul lui offre un drôle d'objet, aussi étrange que fascinant : un jeu de cartes divinatoire ! Au fil des tirages, les cartes deviennent peu à peu le miroir troublant de sa vie intérieure, mêlant coïncidences et intuitions. Lou continue de chercher des réponses, même si elle doute de leur existence... Et comme si le destin se jouait d'elle, elle se voit bientôt obligée de revenir vivre chez sa mère. Un retour à la case départ qui pourrait lui être bénéfique si elle apprenait à lire les signes et surtout acceptait ce qui lui échappe... Lou n'est plus tout à fait la petite fille rêveuse que l'on a connue. Elle n'est pas non plus encore cette adulte qui sait où elle va. Avec justesse et émotion, le dernier volet de Lou Sonata explore ce moment suspendu où tout reste possible. Face à la renaissance fragile de son personnage culte, Julien Neel nous offre un roman graphique intimiste et lumineux sur l'identité et les liens du coeur. Une belle pépite pleine de révélations.