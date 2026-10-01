"C'est pas toi le problème, d'accord ? Et je suis persuadée que y'en a plein d'autres qui ont peur et qui angoissent aussi. C'est pas un truc d'enfants. C'est un truc de sensibles. Et toi, t'es une putain de grande sensible. Mais c'est beau aussi. Je te jure que c'est beau, et que t'es pas toute seule. Respire, Lou, je te jure que tout va bien aller". Lou, jeune autrice à la sensibilité débordante, connaît son premier succès. Romane, quant à elle, est une écrivaine confirmée, mère célibataire et femme cabossée. A travers leurs voix alternées, on assiste à leur rencontre. Elles trébuchent, se soutiennent et apprennent à avancer dans ce que la vie leur offre de plus difficile comme de plus beau. Dans le silence, tes larmes explore ce que signifie grandir quand on ne sait pas encore comment exister, prendre sa place quand le monde s'y oppose, et se réparer au contact des autres. Un roman en vers sur l'amitié féminine, la santé mentale, la maternité, le corps, le rapport au travail et la peur de ne pas suffire, écrit avec une justesse déchirante.