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Passions ou addictions ?

Benoît Broyart

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Félix vient de se faire gronder par sa maman : il passe trop de temps sur les écrans. Et sa proposition ressemble pour lui à une punition : aller dehors profiter du beau temps... Quelle injustice ! Les jeux vidéo, c'est sa passion ! Au fil de leur promenade, Félix découvre un joggeur qui s'entraîne les yeux rivés sur son smartphone, un garçon passionné de diabolo, mais aussi des adolescents qui dévorent chips et sucreries. Peu à peu, il s'interroge : comment savoir quand une passion fait du bien... ou quand elle commence à prendre trop de place dans la vie ? Cet album jeunesse permet d'aborder avec les jeunes lectrices et lecteurs la différence entre passion et addiction, les comportements excessifs et l'importance de trouver un équilibre dans ses loisirs et ses émotions.

Par Benoît Broyart
Chez Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

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Auteur

Benoît Broyart

Editeur

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

Genre

La vie quotidienne

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Passions ou addictions ?

Benoît Broyart

Paru le 12/11/2026

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

14,90 €

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Scannez le code barre 9782810912957
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